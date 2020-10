Aggredisce un uomo per una sigaretta e gli cava gli occhi Il fatto è accaduto nell’ospedale di Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri, allertati dal personale di turno, sono intervenuti all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

La scena che si sono ritrovati davanti i militari è da film splatter. Per una banale lite scaturita dalla richiesta di una sigaretta un’ex infermiere della struttura, in attesa nella zona filtro anti-Covid, ha aggredito un altro uomo estraendogli l’occhio sinistro e facendogli esplodere i bulbo oculare destro co due dita.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore aveva chiesto una sigaretta al malcapitato che gliela aveva data, tornato indietro per chiedere anche di accendere la vittima avrebbe risposto “che vuoi anche il polmone?”. La frase non ha riscosso la simpatia dell’ex infermiere 44enne e incensurato che ha aggredito con violenza la sua vittima, un 41enne anch’egli in attesa del medico.

L’aggressore è ora in carcere per lesioni aggravate, la sua vittima è ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita; l'occhio destro è perso, e le condizioni di quello sinistro sono sotto valutazione dei medici.