Torre Annunziata: spara ad una donna per una banale lite L’uomo, un 42enne del posto, è stato arrestato dai carabinieri

Un 42enne di Torre Annunziata è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia locale per tentato omicidio.

Secondo la ricostruzione dei militari l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è intervenuto questa mattina in corso Vittorio Emanuele a Torre Annunziata mentre era in corso una lite tra due donne, una delle quali sua moglie, e un'altra donna, una 53enne, per motivi di viabilità. Tra le litiganti, a quanto appreso, ci sarebbero stati già dissidi in passato. Il 42enne ha esploso un colpo di pistola ad altezza d'uomo verso la 53enne fortunatamente senza colpirla ed è poi andato via.

I militari, ricevuta la segnalazione di quanto stava accadendo, si sono recati immediatamente sul posto dove hanno trovato la 53enne che era riuscita a ripararsi dal colpo di pistola. Attraverso la descrizione dei fatti fornita dalla donna e l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nell'area, i militari hanno rapidamente individuato l'uomo arrestandolo.