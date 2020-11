Boscoreale: sequestrato allevamento abusivo di pitbull Un 32enne è stato denunciato per maltrattamento di animali e abusivismo edilizio

I carabinieri della Stazione di Boscoreale, in in collaborazione con i veterinari della Asl Napoli 3 Sud, hanno scoperto un allevamento abusivo di american pitbull.

I militari in un box e tre manufatti abusivi in cemento, realizzati da un 32enne in una zona periferica rispetto al centro abitato di Boscoreale e sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto compresa nel Parco Nazionale del Vesuvio, hanno trovato 11 cani di razza american pitbull.

Gli animali, di diversa taglia, erano legati, in questi box improvvisati, con catene, avevano le orecchie tagliate per una questione estetica e venivano allevati in condizioni igienico sanitarie pessime.

Il proprietario del terreno è stato denunciato per maltrattamento di animali e abusivismo edilizio. Gli animali sono stati sequestrati e saranno affidati a strutture idonee.