Ercolano: spari contro una mansarda nella notte Un colpo d’arma da fuoco è stato sparato contro un’abitazione in via Viola

In via Viola a Ercolano intorno alle 23 è stato esploso un colpo d’arma da fuoco in una mansarda di un’abitazione.

Gli agenti della Polizia di Stato, informati dello sparo, sono giunti sul posto e hanno rinvenuto un foro sulla mansadra di un'abitazione privata e sul selciato un bossolo calibro 9 x 21.

La squadra della 'Scientifica' ha effettuato i rilievi. Ascoltati dagli investigatori, i residenti nell'abitazione hanno escluso di aver ricevuto minacce. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato del Commissariato Portici -Ercolano.