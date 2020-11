Festa in un circolo, poliziotti feriti A Napoli si indaga

Sarebbero una dozzina gli immigrati portati in caserma, dove sono ancora in corso accertamenti su quanto accaduto in un circolo ricreativo frequentato da nigeriani. Sono poi 8 gli agenti feriti o contusi. Sul posto sono intervenute anche gazzelle dei carabinieri in ausilio alla polizia. Si sta ricostruendo anche la dinamica dell'aggressione attraverso anche immagini e video da sistemi di sorveglianza e social.