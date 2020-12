Torre Annunziata: i carabinieri trovano un’arma clandestina Il 26enne che nascondeva la pistola in un cassetto della sua abitazione è stato arrestato

I carabinieri di Torre Annunziata insieme a quelli del reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola clandestina.

Le attività hanno riguardato in particolare i quartieri Provolera e Annunziata, nel centro storico cittadino, dove sono state effettuate perquisizioni e organizzati numerosi posti di controllo.

Nel corso di questi un uomo di 26 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di una pistola clandestina calibro 7.65. L'arma era avvolta in un calzino ed era stata nascosta nel cassetto di un mobile della camera da letto. La pistola, con matricola abrasa e pronta a sparare, conteneva otto colpi.

L'arrestato è stato portato nel carcere di Poggioreale. Determinante nella circostanza del rinvenimento è stato il supporto di Kati, pastore tedesco addestrato per la ricerca di armi ed esplosivi. Durante i controlli stradali, invece, un uomo di 34 anni e' stato trovato in possesso di una dose di crack e segnalato al prefetto quale assuntore di stupefacenti. Anche in questo caso, i militari hanno potuto contare sul supporto di Attila, altro pastore tedesco addestrato per la ricerca di sostanze stupefacenti. Infine, i carabinieri hanno individuato quindici persone all'interno di un bar. All'arrivo dei militari i presenti sono stati sorpresi senza dispositivi di protezione ed assembrati. È scattata dunque la sospensione amministrativa dell'attività per cinque giorni: tutti i presenti sono stati multati.