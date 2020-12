Poggiomarino: scoperto deposito di auto rubate La Guardia di Finanza ha denunciato 3 persone trovate all’interno della struttura

Nella zona periferica di Poggiomarino, la Guardia di Finanza ha individuato un deposito di auto rubate.

I finanzieri, dopo aver notato un'Audi Q3 che, scortata da un'altra vettura, si dirigeva a tutta velocità verso l'asse mediano, l'hanno inseguita scoprendo un capannone.

All'interno della struttura, nonostante la presenza di un sistema di videosorveglianza, sorprese tre persone mentre smontavano l'auto rubata poco prima a un professionista di Giugliano. Recuperate anche numerose centraline appartenenti ad altre vetture oggetto di furto. I tre erano anche in possesso di congegni elettronici in grado di inibire le frequenze telefoniche gps, rendendo inservibili i comuni localizzatori utilizzati dalle compagnie assicuratrici. I tre sono stati denunciati per ricettazione.