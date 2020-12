Ercolano: smantellata una piazza di spaccio, 2 arresti Avevano installato telecamere ad ogni angolo per controllare i movimenti delle forze dell’ordine

Due misure cautelari in carcere nei confronti di un 53enne e un 27enne di Ercolano per spaccio di sostanze stupefacenti, sono state eseguite stamattina dai carabinieri.

Le indagini hanno permesso di accertare come i due avevano organizzato una piazza di spaccio insieme ad altri indagati, protetta da un sistema di videosorveglianza, installando telecamere ad ogni angolo del quartiere, potendo così osservare i movimenti delle forze dell'ordine o anticipare i loro possibili controlli tra gli stretti vicoli della città vesuviana. Perquisite anche le abitazioni di altri 4 indagati, grazie al supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, sequestrando 182 grammi di hashish e 38 dosi di cocaina per un totale 4.71 grammi, droga nascosta in alcuni anfratti nei pressi di quelle case; sono stati inoltre sequestrati anche sei telefoni cellulari.