Trovato in fin di vita lungo la strada e poi muore in ospedale Giallo di capodanno a Ottaviano

L'hanno trovato in fin di vita riverso sell'asfalto, forse dopo essere stata travolto da un'auto. Era ormai agonizzante. L'uomo trasportato in ospedale a Nola poco dopo è deceduto. A nulla è valso ogni tentativo di soccorso da parte dei medici. Una tragedia sulla quale stanno cercando ora di fare piena luce le forze dell'ordine. Nessuna ipotesi al momento viene esclusa. L'episodio è avvenuto nei pressi di un supermercato a Ottaviano. Nessuna testimonianza. Al momento gli inquirenti sono in possesso di pochissimi elementi utili alle indagini.