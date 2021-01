Nascondeva 221 flaconi di droga da stupro in casa, arrestato A Trecase, un 43enne aveva destinato diverse stanze dell'abitazione a deposito di Alcover

A Trecase, i militari della sezione radiomobile hanno arrestato un 43enne, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso con 221 flaconi del farmaco 'Alcover', occultate in diverse stanze della propria abitazione, all'interno di buste di plastica. La pericolosa sostanza psicotropa, meglio conosciuta come 'droga dello stupro' o anche 'ecstasy liquida', con potenti effetti inibitori a livello cerebrale, era conservata in fiale di diverso volume, progressivamente individuate e sequestrate anche grazie al supporto di Willy, il pastore tedesco del nucleo Cinofili addestrato al rinvenimento anche delle droghe sintetiche.

L'operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, supportati dai militari del reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, nell'ambito di un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio a largo raggio, incentrato sui comuni dell'area vesuviana sud-orientale di Trecase, Terzigno e Ottaviano. Durante il servizio sono state effettuate diverse perquisizioni domiciliari.

A Ottaviano, nel corso di diversi controlli stradali rinforzati, sono stati deferiti un cittadino extracomunitario 34enne, risultato irregolare sul territorio nazionale, ed un 37enne che non aveva inottemperato all'alt imposto dai militari, venendo inseguito e bloccato dopo un breve tratto di strada. A Terzigno, i militari della locale tazione hanno segnalato un 21enne, già noto alle forze dell'ordine, che, sebbene agli arresti domiciliari, deteneva 4 grammi di marijuana. Infine 47 le persone controllate durante il servizio e 19 i veicoli verificati. 4 le contravvenzioni al codice della strada elevate.