Discarica abusiva e cimitero di auto bruciate ad Afragola Borrelli: "Ennesimo sfregio alla nostra terra, complimenti alle guardie ambientali Lipu e Wwf"

“Siamo dinanzi all’ennesimo vergognoso sfregio della nostra terra. La discarica abusiva scoperta dalle Guardie ambientali della Lipu e del Wwf, nei pressi della stazione dell’alta velocità di Afragola, è un vero e proprio atto criminale nei confronti della Campania e di tutti i suoi cittadini. Auto bruciate, pneumatici usati, materiale di risulta edile, le Guardia Giurate si sono trovate dinanzi a uno spettacolo raccapricciante che poteva trasformarsi in una vera e propria bomba biologica. Pensate se qualcuno fosse venuto di li a poco a dar fuoco a tutto. I responsabili di questo scempio sono criminali senza scrupoli che vanno perseguiti, a norma di legge, con tutti i mezzi possibili, dando fonde a tutte le risorse a disposizione, perché la lotta ambientale è una lotta per la civiltà e la libertà”. Così Francesco Emilio Borrelli, Consigliere della Regione Campania per Europa Verde. “ La lotta ai crimini ambientali - continua Borrelli - deve essere sempre una priorità per tutte le istituzioni”.