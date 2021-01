Medico 51enne trovato morto in una stanza d'albergo, è giallo Il dramma a Napoli

È stato ritrovato morto in una stanza di albergo a Chiaia, a Napoli, un medico di 51 anni. Il corpo senza vita del noto professionista, F. L. le sue iniziati, è stato ritrovato attorno alle 11.30 di domenica 24 gennaio.

Una volta arrivati sul posto i sanitari altro non hanno potuto fare che constatare il decesso del 51enne.

La salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Saranno i dovuti accertamenti del caso a chiarire le cause della morte.

Per far luce sull'accaduto è stata disposta l'autopsia. Il chirurgo, molto noto in città, lavorava all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia ma abitava a Napoli con la moglie e i due figli.