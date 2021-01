Nonostante il divieto è andata dal suo ex, arrestata 59enne La donna già nota è stata bloccata Portici

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco - nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli - hanno setacciato le strade di Portici e Ercolano.

110 persone identificate, di questi 33 sono pregiudicati, e 72 veicoli controllati. 6 i mezzi sequestrati.

Durante le operazioni, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per stalking una 30enne di Portici. La donna - nonostante l’ammonimento di non avvicinarsi alla vittima - si è presentata sotto casa dell’ex compagno. Lo stava ancora minacciando quando i carabinieri - allertati dal 112 - l’hanno bloccata ed arrestata.

Un’altra donna arrestata, questa volta a torre del greco, che dovrà rispondere di ricettazione. Si tratta di una 59 enne del posto già nota alle forze dell'ordine. I carabinieri - in forza a un provvedimento emesso dal tribunale di Bologna - l’hanno arrestata e condotta al carcere. Dovrà scontare la pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione.