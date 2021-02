Schianto in moto, muore cantante napoletano Tragedia a Ercolano. Nulla da fare per Antonio Mazza

Era in sella alla sua moto quando per cause in corso di accertamento si è schiantato contro un furgone. E' morto così Antonio Mazza, noto cantante lirico napoletano di Torre del Greco. La tragedia in via Benedetto Cozzolino ad Ercolano.

Un impatto violentissimo. Per Antonio purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ad effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente la polizia municipale. Un baritono e cantante lirico di eccezionale livello e dalle grandi qualità umane oltre che professionali.

Così su facebook: “Le brutte notizie arrivano quando meno te l’aspetti. L’anima buona del caro amico Antonio Mazza ci ha lasciato improvvisamente per un tragico incidente. Bellissima voce da basso, ora canterà dal Cielo.”