Casoria: controlli dei carabinieri in città 70 persone identificate e 41 i veicoli controllati

I carabinieri della compagnia di Casoria hanno effettuato in città un servizio di controllo del territorio disposto dal comando provinciale di Napoli. 70 persone sono state identificate, 41 i veicoli controllati. Numerose le contravvenzioni al codice della strada, molte delle quali per mancanza di copertura assicurativa e guida senza casco.



Denunciate due persone per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, un 49enne e un 39enne del posto. Sono stati trovati rispettivamente in Via Rossini e Via Boccaccio mentre vendevano sigarette sui cui pacchetti non era applicato il sigillo dei Monopoli di Stato. 53 pacchetti sono stati sequestrati.