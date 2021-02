Monterusciello: si allontana dai domiciliari: arrestata. Nei guai una 40enne a Pozzuoli

Gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Cuma Licola una donna a bordo di una bici e, dopo averla fermata per un controllo, hanno accertato che si era allontanata dal proprio domicilio dove è sottoposta agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. La 40enne puteolana, è stata arrestata per evasione.