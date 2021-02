Pneumatici in fiamme: arrestato piromane Nei guai un 65enne di Giugliano in Campania

Un 65enne di Giugliano in Campania è stato arrestato con l'accusa di combustione illecita di rifiuti. I carabinieri di Villa Literno lo hanno sospreso in flagranza di reato, lungo la strada provinciale 131 intento ad incendiare pneumatici in un terreno privato. L'uomo è ora ai domiciliari presso la sua abitazione a disposizione dell’autorità giudiziaria.