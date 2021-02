Schianto in autostrada: è di due morti il triste bilancio Nulla da fare per un centauro di 31 anni e un operaio 59enne

Schianto mortale in autostrada tra Torre del Greco e Portici in direzione Ercolano. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati violentemente un giovane centauro di 31 anni di Torre Annunziata e un operaio addetto alla rimozione di veicoli incidentati 59enne di Portici. Entrambi sono morti sul colpo. Ferita nel terribile incidente anche una donna, una 40enne ricoverata in ospedale non in gravi condizioni.