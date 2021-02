Commerciante trovato cadavere in auto ad Afragola Si indaga per fare piena luce sull'accaduto

E' un commerciante napoletano l'uomo ritrovato semi carbonizzato all'interno della sua auto in un piazzale ad Afragola. Residente a Cardito ma originario di Frattamaggiore era titolare di alcune attività commerciali molto conosciute. Era scomparso nella serata di ieri facendo perdere le sue tracce. E' stato un passante a a notare il corpo riverso nell'auto e a dare l'allarme. Indagini sono in corso da parte di polizia e carabinieri per stabilire che cosa sia realmente accaduto. Non viene esclusa al momento alcuna ipotesi.