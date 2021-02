Giugliano in Campania: arrestato 35enne ghanese Mancata presentazione all'obbligo di firma

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno rintracciato ed arrestato un 35enne di origini ghanesi già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, dopo essere stato scarcerato il 20 gennaio scorso con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, era di fatto sparito, motivo per il quale il tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva emesso nei suoi confronti un altro provvedimento. I militari si sono messi alla ricerca del catturando e lo hanno rintracciato in via Ripuaria mentre si trovava in compagnia di alcuni suoi connazionali. E’ ora in carcere.