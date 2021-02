Droga in una busta per la spesa: arrestato 28enne Controlli dei carabinieri di Ercolano

I carabinieri di Ercolano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 28enne del luogo. Fermato in via Supportico durante un servizio di controllo del territorio, è stato perquisito e trovato in possesso di tre involucri contenenti cocaina. La droga, 45 grammi complessivamente, era nascosta in una busta per la spesa. Sottoposto ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio.