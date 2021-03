Terrore al bar: ancora una rapina Salgono a sette i colpi a Giugliano in Campania

Ancora una rapina, l'ennesima sulla Circumvallazione, all'altezza di Giugliano in Campania. Due malviventi, pistola in pugno si sono introdotti all'interno di un bar e dopo aver minacciato un dipendente si sono fatti consegnare l'incasso. Sarebbero gli stessi che avrebbero rapinato un automobilista poco dopo sull'asse mediano. Indagini sono in corso da parte di polizia e carabinieri.