Minaccia di morte i genitori per soldi: arrestato E' grazie alla Polizia se si è evitata una nuova tragedia familiare

Gli agenti del commissariato di Secondigliano, sono intervenuti a Napoli per una ennesima lite familiare.

I poliziotti sono stati avvicinati da due coniugi che hanno raccontato di essere stati aggrediti dal figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva chiesto loro dei soldi e, di fronte al loro rifiuto, li aveva minacciati ed aggrediti. Si tratta di un 40enne napoletano con precedenti a carico che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

E a Vicaria un uomo è stato arrestato per atti persecutori. I fatti: Una donna si è presentata al commissariato Vicaria-Mercato per denunciare di essere vittima di comportamenti violenti da parte del marito col quale è in fase di separazione.

La vittima ha raccontato che, in più occasioni dallo scorso anno, il coniuge si era recato presso il loro appartamento per insultarla e minacciarla.

L'uomo, un 46enne napoletano con precedenti, è stato rintracciato poco distante dal commissariato ed arrestato per atti persecutori.