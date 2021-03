12 giovani in un hotel con musica e buffet: sanzionati Ancora una festa clandestina in Campania

Ancora una festa clandestina in Campania in barba alle misure anti covid. 12 giovani sono stati sorpresi in un hotel con musica e buffet.

8 maggiorenni e 4 minorenni, festeggiavano il diciottesimo compleanno di uno di loro. E' accaduto a Forio D’Ischia. Quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti hanno sanzionato tutti i presenti e anche il titolare della struttura, poi chiusa per 5 giorni.

Tutto questo alla luce degli ultimi dati diramati dall'Asl Napoli 1: 435 i nuovi positivi a Napoli, due i nuovi ricoveri in ospedale e un ennesimo decesso al Cardarelli.

Il quadro preciso: su + 435 positivi + 133 già positivi di competenza Asl Napoli 1 Centro, + 302 nuovi positivi di competenza Asl Napoli 1 Centro di cui + 152 laboratori privati complessivamente su 3.144 tamponi (positivi 9,61 %), di cui 1.012 lab. privati (positivi 10,02 %), + 302 nuovi positivi, + 152. Tamponi eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta e senza oneri a carico Ssr; eseguono il tampone, risultano positivi, indagine epidemiologica: sono asintomatici (152), sintomatici (0). + 31.. tamponi eseguiti da Usca (Napoli); indagine epidemiologica: sono contatti stretti di positivi; + 97.. tamponi eseguiti da Usca (Napoli); indagine epidemiologica: asintomatici 0, sintomatici 97, tamponati su richiesta Mmg. + 2 tamponi eseguiti (strutture residenziali);indagine epidemiologica: asintomatico; approfondimento ulteriori contatti stretti in corso. + 2... tamponi eseguiti (assistenza domicilaire);indagine epidemiologica: asintomatico; approfondimento ulteriori contatti stretti in corso. + 18. tampone eseguiti (screening preventivo accesso strutture sanitarie); risultano positivi al tampone; indagine epidemiologica: asintomatico; + 139 guariti, + 2 ricovero in ospedale, + 0 ricovero in terapia intensiva, +160 in isolamento domiciliare, + 1 deceduti (1 Cardarelli).