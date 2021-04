Sangue sulle strade, tragedia di Pasqua a Napoli: muore 24enne Era in sella al suo scooter, quando improvvisamente un’auto lo ha centrato in pieno

Sangue sulle strade, tragedia di Pasqua a Napoli. Un giovane di 24 anni è morto a causa di un gravissimo incidente stradale avvenuto tra Pomigliano e Mariglianella. La vittima, Antonio Leone, di Pomigliano d'Arco, stava transitando lungo la Variante 7 bis. Era in sella al suo scooter, quando per cause in corso di accertamento un’auto lo ha travolto ed ucciso. Dinamica al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul luogo della tragedia.