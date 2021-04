Due arresti e sei sanzioni anti Covid nel napoletano Nei guai un 42enne sorpreso con banconote false in Irpinia a Bisaccia

Servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco nelle cittadine di Portici e San Giorgio a Cremano.

81 le persone e 54 i veicoli controllati, 6 le sanzioni covid notificate ad altrettante persone. Arrestata una persona in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Avellino. L'uomo un 42enne di Pollena Trocchia, dovrà scontare 3 mesi e 11 giorni di detenzione domiciliare per reati inerenti la spendita di monete falsificate, commessi a Bisaccia, in provincia di Avellino.

Stesso provvedimento, ma questa volta in carcere, notificato ad un 33enne di Portici. Era già ai domiciliari ed è stato accompagnato nel penitenziario di Poggioreale. Sconterà 8 anni e 1 mese di reclusione per truffe consumate anche nel territorio di Milano. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.