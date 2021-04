Lite finita nel sangue a Torre Annunziata: muore 61enne Un diverbio acceso per motivi di viabilità finito in tragedia

Omicidio a Torre Annunziata, un 61enne è stato accoltellato e ucciso al termine di una lite per motivi di viabilità. Il diverbio tra i due automobilisti è avvenuto in via IV Novembre, ma la lite è poi degenerata e il 61enne è stato colpito mortalmente. Soccorsi inutili. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare, è poi deceduto. L'aggressore si è poi dileguato. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine.