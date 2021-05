Tragedia a Marano: 40enne trovato privo di vita nell'area Pip Soccorsi inutili da parte dei sanitari del 118

E' stato trovato privo di vita all'interno della sua auto. Un tragico gesto dettato dal mal di vivere che ha visto come protagonista un 40enne. E' successo nell'area Pip di Marano. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118. Quando i medici sono giunti sul posto, non c'era ormai più nulla da fare Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.