Danneggia il braccialetto elettronico ed evade: arrestato 22enne Dovrà rispondere di evasione e danneggiamento di sistemi informatici

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per evasione e danneggiamento di sistemi informatici un 22enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico per il reato di detenzione illecita finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ha danneggiato il braccialetto elettronico ma i militari, allertati dal segnale lanciato al 112 dal dispositivo appena forzato, lo hanno sorpreso all'interno di un' abitazione a Melito di Napoli. E' ora in una camera di sicurezza, in attesa di giudizio.