Donna barbaramente uccisa nel parcheggio di un supermercato: orrore in Campania Il presunto omicida si è costituito ai carabinieri

Una donna di 63 anni, è stata uccisa da una persona armata di coltello nel parcheggio di un supermercato a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli.

L'omicidio è avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30, a via Marigliano. Un altro uomo, 46 anni, è rimasto lievemente ferito. Sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna per identificare il responsabile e chiarire la dinamica dell'accaduto. La donna uccisa era originaria di Saviano, mentre l'uomo ferito è di Sant'Anastasia.

Nella tarda mattinata si è presentato alla caserma dei carabinieri di Ottaviano il presunto autore dell'omicidio. L'uomo, oltre ad aver ucciso la donna, sarebbe anche l'autore del ferimento di un uomo di 46 anni.