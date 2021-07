Ha il covid: va a curarsi e gli occupano casa Amara scoperta dopo la malattia per un uomo

I danni del covid, non solo nel fisico. Accade a Marano, dove un uomo di Pozzuoli è rimasto contagiato dal virus, e per isolarsi ha lasciato la sua abitazione per stare in una stanza in casa della madre, se non altro per non affrontare la malattia completamente da solo.

Una volta guarito l'uomo è tornato a casa...ma l'ha trovata occupata da un'altra famiglia, che evidentemente notando l'assenza ha approfittato per impossessarsi dell'appartamento, una casa popolare di proprietà del comune.