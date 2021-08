Casalnuovo: rinvenuta una fagiana in difficoltà, poi la triste scoperta Aveva un anello infilato fra le narici ed il becco

"Pare sia abitudine degli allevatori infilare anelli nelle narici ai grandi uccelli da allevamento così da impedire sanguinose risse nelle voliere - afferma l'Avvocato Fabio Procaccini, Delegato Lipu Napoli - lo spessore creato fra il becco superiore e quello inferiore non gli consente la chiusura e gli uccelli non possono strapparsi le penne prima e le carni dopo".

Le Guardie della Lipu, coordinate da Giuseppe Salzano, hanno immediatamente soccorso la malcapitata e grazie al pronto intervento di un veterinario della zona la sventurata e' stata liberata dal tribale anello e poi trasferita al centro recupero animali selvatici dell'Asl Napoli 1.

"Avvieremo una dura campagna contro questa ennesima crudelta' perpetrata contro gli animali - conclude Procaccini - e' evidente che se gli uccelli combattono nelle gabbie è perchè queste sono troppo piccole per contenerne tanti".

“E’ vergognoso che certi allevatori ancora facciano ricorso a tali pratiche barbare e crudeli. Crediamo che sia doveroso non solo continuare a portare avanti campagne per far sì che siano riconosciuti i diritti di tutti gli esseri viventi ma anche combattere e punire aspramente questi atti di crudeltà e chi li commette. E’ tempo che leggi a tutela degli animali vengano applicate scrupolosamente. ”- le parole del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli