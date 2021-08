Torre del Greco: detiene armi in casa: denunciato Controlli degli agenti del commissariato di Torre del Greco

Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Nuova Trecase a Torre del Greco dove hanno rinvenuto, all’interno di un armadio in ferro chiuso a chiave, tre fucili sovrapposti di diverso calibro, un fucile semiautomatico cal. 12, una pistola semiautomatica cal. 7,65, un revolver retrocarica cal.357 MG, 50 cartucce cal. 7,65 Browning che risultavano custoditi presso un’altra abitazione.

I poliziotti hanno inoltre trovato una baionetta priva di matricola della lunghezza di 29 cm circa, una spada modello "katana" della lunghezza di circa 70 cm, 23 cartucce cal. 38 special a palla unica e 6 cartucce cal. 38 special con ogiva a pallini detenute abusivamente; inoltre, sul balcone, hanno rinvenuto una carabina ad aria compressa.

Nei guai un 76enne torrese, denunciato per detenzione di armi e munizioni in luogo diverso da quello dichiarato, detenzione abusiva di armi proprie e munizioni e per omessa custodia di armi.