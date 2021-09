Anziana fatta a pezzi, ritrovati alcuni resti: fermato il figlio della vittima L'orrore di Pianura a Napoli

E' in stato di fermo il figlio di Eleonora Di Vicino, l'anziata i cui resti mortali, sono stati ritrovati in parte all'interno di una borsa a Pianura in via Marano. L'orrore nell'abitazione familiare di via montagna spaccata a Napoli. Sono stati i carabinieri del comando provinciale di Napoli ad eseguire il decreto di fermo disposto dalla procura della repubblica presso il tribunale partenopeo nei confronti del figlio, gravemente indiziato dell'omicidio della povera madre.