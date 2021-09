Scontro tra auto e motorino: muore a 46 anni Ancora sangue sulle strade in Campania

Ancora sangue sulle strade in Campania. Tragedia nel napoletano a Mugnano dove in un drammatico incidente ha perso la vita un 46enne del luogo. E' successo in via Aldo Moro, a pochi passi dal parco Ausonia. L'uomo era alla guida di un motorino. Per cause in corso di accertamento si è scontrato contro un'auto. Sul posto i sanitari del 118, ma ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile. Dinamica al vaglio dei carabinieri.