Ancora sangue sulle strade in Campania: muore a soli 20 anni La tragedia lungo la strada che da Pompei porta a Sant'Antonio Abate

Ancora sangue sulle strade in Campania. Un ventenne è morto travolto da un'auto mentre era alla guida del suo scooter. E' successo lungo la strada che da Pompei porta a Sant'Antonio Abate. Ancora da accertare le cause del terribile incidente. A nulla è valso ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118. Il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Umberto I di Nocera, dove purtroppo è deceduto, nonostante l'intervento immediato dei medici. Si tratta purtroppo dell'ennesimo schianto mortale dall'inizio dell'anno con la moto in Campania, quasi tutti giovanissimi.