Forio d’Ischia: carabinieri arrestano pusher 47enne trovato con droga e soldi Controlli antidroga disposti dal comando provinciale di Napoli

Nell’ambito dei servizi antidroga disposti dal comando provinciale di Napoli i carabinieri della stazione di Forio hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 47enne di origine marocchine. I militari hanno sorpreso l’uomo in giro di notte e lo hanno controllato. Scattata la perquisizione personale e presso la sua abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 77 grammi di hashish e la somma contante di 4mila euro ritenuta provento del reato. Sequestrati anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.