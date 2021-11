Criminalità inarrestabile nel napoletano: banche ancora nel mirino Nuovo assalto al bancomat

Criminalità inarrestabile nel napoletano. A ventiquattro ore dal colpo con la ruspa in una banca di Volla, malvivanti ancora in azione, questa volta a Casoria, dove nella notte i carabinieri della locale compagnia sono dovuti intervenire presso l'istituto di credito di via Marconi. Ignoti hanno abbattuto la vetrina e hanno asportato la cassa continua presente all'interno della banca. E' successo alle 4:30 al bancomat della filiale della Deutsche Bank, in via Guglielmo Marconi. I malviventi, avrebbero utilizzato questa volta un autocarro per sfondare il bancomat e portare via il denaro. Il bottino è in via di quantificazione. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.