Potenziamento infrastrutture: nuova rete fognaria a Nola Sinergia tra comune e Gori

L'importante intervento sarà realizzato in via Nazionale delle Puglie in località Pizzone-Braciolla e consentirà di portare a depurazione i reflui di circa 400 abitanti, riducendo notevolmente i disagi legati agli allagamenti. Un'opera di grande rilevanza resa possibile attraverso una tecnologia innovativa ed in piena sicurezza che rispetta l'ambiente. Sono inoltre stati ultimati gli interventi di estensione della rete fognaria in via Potenga, con la posa di circa 180 metri di nuova condotta.

"Una sinergia tra il comune e la Gori, che continua a dare i suoi buoni frutti - dichiara il sindaco Gaetano Minieri - un'area, quella del Pizzone, che necessita di interventi di potenziamento a cui stiamo lavorando fin dal primo giorno del nostro insediamento e che, in questa ulteriore fase, daranno un'accelerata alle azioni di riqualificazione. Ringrazio l'assessore Francesco Pizzella per l'impegno svolto in prima persona in questo percorso, sempre attento e puntuale nei rapporti istituzionali tra il comune, la regione Campania, la Gori e la Rete Ferroviaria italiana".

"Interventi necessari per rendere un'area come quella del Pizzone più funzionale e dignitosa - aggiunge l'assessore Francesco Pizzella - si aggiunge così un ulteriore importante tassello all'opera di potenziamento programmata da questa amministrazione nelle periferie e che, grazie ad un adeguato piano, consentirà una maggiore fruibilità dei servizi collegati".

"Questa infrastruttura - sottolinea l’onorevole Massimiliano Manfredi - riveste un’importanza ambientale di primo livello, atteso che al suo completamento potranno essere allacciate tutte le utenze che attualmente non hanno uno scarico diretto in fogna. Sono questi gli obiettivi che una buona amministrazione deve raggiungere per il benessere della collettività”.