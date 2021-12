Esibisce green-pass di un'altra persona: denunciato dai carabinieri Controlli senza sosta in Campania

Nell’ambito dei servizi “alto impatto” disposti dal Comando provincoale di Napoli i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno setacciato le strade della città e dei comuni limitrofi.1 arresto, 3 denunciati a piede libero, 92 persone identificate e 32 veicoli controllati senza dimenticare le verifiche volte al rispetto delle norme anti-contagio.

Durante le operazioni, i militari hanno denunciato a piede libero per sostituzione di persona un 25enne napoletano. I carabinieri lo hanno fermato a San Giorgio a Cremano nella circumvesuviana a piazza Trieste e Trento e gli hanno chiesto la carta verde prevista dalle recenti normatve anti-contagio per poter usufruire dei mezzi pubblici. Il 25enne ha fornito il green pass di un altro cittadino ed è stato scoperto, denunciato e ovviamente sanzionato.

Arrestato, invece un uomo di Massa di Somma, era già agli arresti domiciliari ed ora su disposizione del tribunale di Nola dovrà scontare la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione in carcere per il reato di rapina.

Altre 2 le persone denunciate a piede libero. I carabinieri, infatti, hanno denunciato un uomo per furto di corrente elettrica. Aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica nel suo garage di Portici.

Nell’ambito dei servizi di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso, i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno denunciato e sanzionato il proprietario di una pasticceria del centro di Torre del Greco. I 4 dipendenti dell’attività commerciale non avevano mai effettuato la prevista visita medica ne tantomeno il corso di formazione.