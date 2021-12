Giugliano, tragedia di Natale: muore schiacciato dall'ascensore Ciro Liotto aveva 38 anni era rimasto bloccato

Tragedia di Natale a Giugliano: Il 24 dicembre scorso un38enne è morto schiacciato da un ascensore del palazzo in cui abitava. n via Aviere Mario Pirozzi. Ciro Liotto sarebbe rimasto bloccato nella cabina dell’ascensore alle ore 8:45 del mattino. Avrebbe provato ad aprire le porte per mettersi in salvo ma il motore dell’impianto di elevazione sarebbe ripartito schiacciando il corpo del ragazzo, rimasto bloccato a metà tra il vano ascensore e il pavimento dell’edificio.