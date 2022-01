Paura nel napoletano: crolla abitazione nel centro storico di Afragola Soccorritori subito sul posto alla ricerca di eventuali dispersi. Il sindaco tranquillizza

"Non ci sono elementi che possono far ritenere che vi siano persone rimaste sotto le macerie". A riferirlo è Antonio Pannone, sindaco di Afragola nel napoletano, presente in via Ciaramella, dove ieri sera è crollato uno stabile in disuso.

"Si temeva ci fossero vittime, persone di passaggio o extracomunitari in cerca di riparo per la notte. Ho parlato con le forze dell'ordine e l'allarme sarebbe rientrato."

E' successo nella parte antica del paese, dove esistono diversi ruderi e strutture disabitate, in via Giovanni Ciaramella. Sul posto carabinieri, i vigili del fuoco, polizia e 118. Intervento eseguito anche con l'ausilio di unità cinofile. In un primo momento si era parlato di quattro dispersi, allarme che con il passare delle ore sembra essere rientrato.