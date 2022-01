Bimbo di due anni muore annegato in mare: bloccata madre che voleva suicidarsi A nulla è valso ogni disperato intervento di recupero da parte dei soccorritori

Un bimbo di due anni è morto annegato in mare a Torre del Greco nei pressi della zona portuale. Era in compagnia della madre che è stata accompagnata in caserma dai carabinieri per essere interrogata. A notare il bimbo, galleggiare in acqua sono stati alcuni passanti. E' successo nella zona denomina "La scala".

La vicenda, al vaglio degli inquirenti è al momento tutta da chiarire. Alcune persone si sono tuffate in mare per recuperarlo, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. A nulla è valso l'intervento da parte dei sanitari del 118.

La spiaggia dove è stato recuperato il corpo senza vita del piccolo è stata sottoposta a sequestro. Indagini in corso. Gli inquirenti non escludono alcuna pista tra cui un tentativo di suicidio da parte della madre.