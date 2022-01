Pomigliano, dopo l'attentato ancora un blitz nel rione della 219 Nel quartiere identificate 105 persone, in manette 29enne per droga

Questa notte a Pomigliano d’Arco – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli – i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna insieme agli agenti della locale Polizia Municipale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle strade delle città.

Setacciate – con il supporto dei militari del reggimento campania – le zone dei complessi di edilizia popolare. Effettuati posti di controllo rafforzati e diverse perquisizioni domiciliari. Ispezionate le aree condominiali. Sono 105 persone identificate - di queste 38 sono già note alle forze dell’ordine - e 82 veicoli controllati. Durante le operazioni, a finire in manette francesco terracciano, 29enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo dovrà rispondere all’autorità giudiziaria del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. I militari lo hanno fermato e controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 101 dosi di cocaina. Sequestrata – perché ritenuta provento del reato – anche la somma contante di 210 euro che il 29enne aveva in tasca. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.Nel quartiere popolare 219 - nelle aree condominiali - sono state rinvenute e sequestrate 50 dosi crack, 23 dosi di cocaina, 19 dosi di hashish e 13 dosi di marijuana. I servizi continueranno nei prossimi giorni.