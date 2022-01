Lancia la droga dal balcone alla vista della polizia: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 44enne napoletano già sottoposto agli arresti domiciliari

Gli agenti del commissariato di Acerra e della polizia municipale di Pomigliano d’Arco, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pomigliano d’Arco nel rione popolare meglio noto come “219”.

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno effettuato un controllo in via Giorgio La Pira presso l’abitazione di un uomo il quale, accortosi della loro presenza, ha lanciato dal balcone una busta al cui interno sono stati rinvenuti 17 involucri contenenti 13 grammi circa di cocaina e diverso materiale per il confezionamento della droga; inoltre, gli operatori hanno accertato che davanti al portone d’ingresso dell’appartamento era stata apposta abusivamente una grata di metallo che è stata rimossa.

Il 44enne napoletano già sottoposto agli arresti domiciliari per furto, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Infine, sempre nello stabile in questione, gli agenti della polizia municipale hanno denunciato un 35enne napoletano per furto di energia elettrica poiché, con il supporto di personale dell’Asm, hanno accertato che il suo contatore era stato manomesso e allacciato abusivamente alla rete pubblica.