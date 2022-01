Bomba esplode davanti centro estetico Danni lievi all'entrata dell'esercizio commerciale

Un ordigno è esploso la scorsa notte a Frattaminore (NAPOLI) davanti alla serranda di un centro estetico in via Giuseppe Di Vittorio. L'esplosione dell'ordigno, artigianale e dal basso potenziale, ha causato lievi danni alla saracinesca dell'esercizio commerciale. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania.