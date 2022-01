Torre del Greco, ruba in un istituto scolastico: arrestato In manette un 30enne con l'accusa di furto aggravato e danneggiamento

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco, sono intervenuti presso un istituto scolastico di via Nazionale in quanto era scattato l’allarme di intrusione e dalle telecamere si vedeva una persona all’interno di un’aula.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso un uomo che stava scavalcando il cancello dell’istituto e alla vista degli operatori, ha lasciato cadere a terra una scatola tentando la fuga, ma è stato raggiunto e bloccato.

Gli agenti, all’interno del pacco e avvolto in un giubbotto, hanno trovato un pc portatile completo di batteria ed accessori appartenenti alla scuola. L’uomo, un 30enne di Torre del Greco già sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg per furto, è stato arrestato per furto aggravato e danneggiamento.