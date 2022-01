Ischia e Procida: servizi a largo raggio all’insegna della sicurezza Controlli dei carabinieri con particolare attenzione alle norme anti Covid

I carabinieri della compagnia di Ischia hanno effettuato un servizio a largo raggio sull’isola verde e a Procida facendo particolare attenzione al rispetto delle norme del codice della strada.

19 le sanzioni amministrative contestate dalla stazione di Casamicciola Terme con altrettanti ritiri di patente. Di queste sono ben 17 i cittadini sopresi nella pericolosa manovra del soprasso in curva, gli altri 2 autisti guidavano mentre parlavano al cellulare ed ora sono senza patente.

Durante le operazioni i carabinieri della stazione di Procida hanno denunciato 5 persone per la violazione sulla normativa delle armi. Sequestrati 4 fucili da caccia, 2 pistole 7,65 e 42 munizioni. Le armi non erano custodite secondo la Legge o non erano state regolarmente segnalate. La stazione di Ischia ha denunciato, infine, per furto un 25enne del posto che aveva rubato uno smartphone.