Carabiniere fuori servizio arresta due persone a Casoria Avevano appena spaccato il vetro di un'auto

E’ stato grazie all’intervento di un carabiniere fuori servizio della sezione radiomobile di Casoria che un 25enne del posto e un 35enne di Cardito, sono finiti in manette. Fine turno e il militare è in auto, sta rientrando a casa. Lungo la strada due persone spaccano il vetro di una vettura parcheggiata e quando scatta l’allarme fuggono via. Il carabiniere, un brigadiere, decide di seguirli e nel frattempo attiva la centrale operativa chiedendo il supporto dei colleghi. Non ci mettono molto, in pochi minuti i due, sbigottiti si ritrovano circondati da diverse pattuglie. Nella loro auto attrezzi funzionali allo scasso. Sono così finiti in manette e dovranno rispondere di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.