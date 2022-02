Terrore in un ristorante, banditi fanno razzia di soldi e gioielli Armati di fucile e pistole entrano nel locale e rapinano gestori e clienti

Armati di fucile e pistole entrano nel locale e rapinano gestori e clienti. È accaduto ieri poco prima delle 23 a Pozzuoli in località Monterusciello, dove i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti presso il ristorante "Punto Nave" in via Libero Bovio.

I malviventi si erano introdotti con le armi e il volto travisato all'interno del locale e hanno prima preso i soldi custoditi all'interno della cassa e poi si sono fatti consegnare dagli avventori presenti denaro e gioielli. Usciti dal ristorante, uno dei rapinatori ha esploso un colpo di fucile all'indirizzo di un'auto parcheggiata, infrangendo il vetro del finestrino posteriore sinistro.

Poi i balordi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. È stato effettuato un sopralluogo anche da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. In corso le indagini.